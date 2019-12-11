Антон Уйк выбран и. о. главы всероссийской коллегии судей ВФЛА вместо отстраненной Орловой

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета массовой легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Антон Уйк избран временно исполняющим обязанности председателя всероссийской коллегии судей (ВСК) ВФЛА. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Уйк, также занимающий посты вице-президента и председателя судейской коллегии Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, был избран большинством голосов и сменил Елену Орлову, отстраненную в ноябре независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) за антидопинговые нарушения.

"21 ноября AIU вынес решение о временном отстранении некоторых сотрудников ВФЛА, в том числе Елены Орловой, которая как судья и организатор является специалистом высочайшего класса. Мы сожалеем, что она вынуждена сложить свои полномочия. Благодарим Елену за ее труд и преданность нашему виду спорта", - добавила и. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Орлова была отстранена в связи с антидопинговыми нарушениями 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко за подделку документов легкоатлета. Также в числе отстраненных глава федерации Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько и антидопинговый координатор Елена Иконникова, которую сменил на этом посту Роберт Попов.