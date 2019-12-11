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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики состоятся 28 февраля

Сейчас временно обязанности президента исполняет Юлия Тарасенко
И. о. главы Всероссийской федерации легкой атлетики Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
И. о. главы Всероссийской федерации легкой атлетики Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

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Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаШляхтин, Дмитрий Анатольевич
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