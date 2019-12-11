Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики состоятся 28 февраля

ТАСС, 11 декабря. Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.