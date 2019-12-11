Чернышенко: решение WADA по России не имеет отношения к КХЛ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не имеет никакого отношения к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение журналистам по итогам совещания с руководителями клубов КХЛ высказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Это задевает мое самолюбие как россиянина, хочу сказать, что я возмущен этим решением, считаю, оно несправедливое. К лиге оно не имеет никакого отношения", - сказал Чернышенко.

"У WADA есть специальный список организаций, в который КХЛ не входит, и санкции на нас не распространяются. Что касается наших взаимоотношений с WADA, то исторически КХЛ работает с WADA, подключена к системе ADAMS", - добавил он.

КХЛ утвердила схему антидопингового обеспечения. С сентября по ноябрь нынешнего года было проведено 112 тестирований. "Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к допингу и не выпадаем из международной системы, проводим все мероприятия совместно с Международной федерацией хоккея и WADA", - подчеркнул он.