Ласицкене в ответ на предложение Колобкова по ВФЛА заявила, что не намерена идти во власть

Ласицкене на этой неделе раскритиковала спортивные власти за бездействие в вопросе восстановления российской легкой атлетики и появление нового допингового кризиса, который на четыре года может оставить всех российских спортсменов без флага на крупнейших международных соревнованиях. Колобков предложил спортсменке принять участие в процессе реформирования ВФЛА, прошлое руководство которого во главе с Дмитрием Шляхтиным было обвинено в фальсификации документов серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко, который подозревался в нарушении антидопинговых правил.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в ответ на предложение министра спорта России Павла Колобкова принять участие в формировании руководящего состава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что не собирается идти во власть. Об этом она заявила ТАСС.

"Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ. По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов", - сказала Ласицкене.

"Никто не будет ругать руководство, если оно хорошо работает. Но мне нравится идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА и работе в федерации, надеюсь, она будет воплощена в жизнь и уже в ближайшее время у спортсменов появится право голоса. Комиссия атлетов ВФЛА может выбрать кандидатуру из числа закончивших карьеру более десяти лет назад, это важно, с учетом перепроверок проб. И этот человек будет представлять спортсменов в ВФЛА - голосовать, задавать наши вопросы и получать на них ответы, решать напрямую с федерацией возникающие у спортсменов проблемы, своего рода представитель профсоюза легкоатлетов", - подчеркнула она.

При этом спортсменка подчеркнула, что у представителя спортсменов должна быть реальная возможность на что-то влиять. "А для этого надо менять нынешний устав ВФЛА. А просто так сидеть и смотреть, как очередной президиум соглашается с нелогичными вариантами в обход нормальных идей, никто из адекватных спортсменов не захочет", - заявила она.

В ноябре совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления ВФЛА, пригрозив организации лишением членства, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Ласицкене публично обратилась к Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с просьбой принять меры в сложившейся ситуации. Выборы нового президента ВФЛА пройдут 28 февраля.