{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

ФК "Краснодар" вылетит на матч Лиги Европы из аэропорта Анапы из-за тумана в Краснодаре

Встреча с "Хетафе" пройдет в четверг

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" вылетит в Мадрид на матч Лиги Европы против испанского "Хетафе" из аэропорта Анапы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Данное решение было принято в связи с туманом и нелетной погодой в Краснодаре.

"Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует", - сообщает пресс-служба команды.

В четверг "Краснодар" сыграет в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе". В первой встрече испанский клуб победил в гостях со счетом 2:1.

После пяти матчей "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует швейцарский "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1). Для выхода в плей-офф российскому клубу нужно одержать победу над "Хетафе".

Реклама на ТАСС
Женский ЧМ по гандболу
Все флаги в Кумамото. Как Япония принимает женский ЧМ по гандболу
ТАСС рассказывает, как проведение турнира отразилось на жизни города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС