ФК "Краснодар" вылетит на матч Лиги Европы из аэропорта Анапы из-за тумана в Краснодаре

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" вылетит в Мадрид на матч Лиги Европы против испанского "Хетафе" из аэропорта Анапы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Данное решение было принято в связи с туманом и нелетной погодой в Краснодаре.

"Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует", - сообщает пресс-служба команды.

В четверг "Краснодар" сыграет в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе". В первой встрече испанский клуб победил в гостях со счетом 2:1.

После пяти матчей "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует швейцарский "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1). Для выхода в плей-офф российскому клубу нужно одержать победу над "Хетафе".