Гендиректор ФК "Зенит" назвал выступление команды в Лиге чемпионов фиаско

"Зенит" во вторник в Лиссабоне потерпел поражение от "Бенфики" (0:3) и вылетел из еврокубков сезона-2019/20. Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее, четвертое место в группе с немецким "Лейпцигом", французским "Лионом" и "Бенфикой", набрав семь очков. Португальский клуб также набрал семь очков и с третьего места вышел в плей-офф Лиги Европы за счет гола в гостях ("Зенит" дома одержал победу со счетом 3:1).

"Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско, - сказал Медведев. - Крах европейских надежд; шесть букв, вторая "и" - фиаско. Благодаря "Лейпцигу" за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив "Бенфике" ни одного гола, оказались без европейских турниров - это, конечно же, очень печально".

"Проиграть можно по-разному - в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное, - продолжил гендиректор "Зенита". - Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение. Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как мы выходили с шестью очками (в сезоне-2013/14 "Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав шесть очков в группе с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и австрийской "Аустрией" - прим. ТАСС), а в этот раз с семью не вышли даже на третье место".

Медведев заявил, что во время паузы в чемпионате России тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком будет разбираться в произошедшем. "Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло, - заверил он. - Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия "Бенфики", но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются!"

"Также, как и во встрече с "Лейпцигом" (в выездной игре против немецкого клуба "Зенит" вел к перерыву со счетом 1:0, но в итоге уступил со счетом 1:2 - прим. ТАСС), было очень плохое начало второго тайма. Гол, при котором три защитника оставили одного португальского нападающего не просто свободным - у него, по-моему, в радиусе десяти метров было трудно найти кого-то кроме вратаря Михаила Кержакова. В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя - это требует особой работы", - резюмировал Медведев.