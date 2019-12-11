{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" зимой не планирует продавать футболистов

В чемпионате России петербуржцы после 19 туров с 45 очками занимают первое место

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" в зимнее трансферное окно не собирается продавать игроков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

На эту тему
Гендиректор ФК "Зенит" назвал выступление команды в Лиге чемпионов фиаско

"Зенит" во вторник в Лиссабоне потерпел поражение от португальской "Бенфики" (0:3) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков сезона-2019/20. В чемпионате России петербуржцы после 19 туров с 45 очками занимают первое место, оторвавшись от идущего вторым "Краснодара" на 10 очков. В Олимп - Кубке России команда дошла до четвертьфинала, где в 2020 году в Грозном сыграет с местным "Ахматом".

"У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов [по продаже футболистов] нет, - заявил Медведев. - Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть".

Согласно данным специализированного портала Transfermarkt.de, летом 2020 года истекают контракты сразу у девяти игроков "Зенита": вратаря Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, полузащитников Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Олега Шатова и Роберта Мака, а также нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
Узбекистанский клуб "Хумо" ставит цель попасть в КХЛ
Клуб был основан в конце 2018 года, с сезона-2019/20 он будет выступает в ВХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС