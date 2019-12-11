Александр Медведев: "Зенит" зимой не планирует продавать футболистов

"Зенит" во вторник в Лиссабоне потерпел поражение от португальской "Бенфики" (0:3) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков сезона-2019/20. В чемпионате России петербуржцы после 19 туров с 45 очками занимают первое место, оторвавшись от идущего вторым "Краснодара" на 10 очков. В Олимп - Кубке России команда дошла до четвертьфинала, где в 2020 году в Грозном сыграет с местным "Ахматом".

"У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов [по продаже футболистов] нет, - заявил Медведев. - Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть".

Согласно данным специализированного портала Transfermarkt.de, летом 2020 года истекают контракты сразу у девяти игроков "Зенита": вратаря Михаила Кержакова, защитников Бранислава Ивановича и Игоря Смольникова, полузащитников Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Олега Шатова и Роберта Мака, а также нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.