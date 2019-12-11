Узбекистанский клуб "Хумо" ставит цель попасть в КХЛ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Узбекистанский клуб "Хумо" работает над попаданием в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил директор клуба и вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Кирилл Матвеев.

"Многие ребята хоть и приехали с расчетом выступления в КХЛ, но мы их убедили тем, что за достаточно короткий период времени создали качественную спортивную и бытовую инфраструктуру и продемонстрировали, что хоккей в Узбекистане - это долгосрочный проект, - сказал Матвеев. - Стоит задача вырастить местные кадры, а это займет определенное время. Планы по вхождению в КХЛ не изменились".

"Хумо-Арена" заставляет нас с точки зрения маркетинга, спортивных результатов достигать ее уровня, - продолжил собеседник агентства. - Это арена очень высокого класса, она - лучшая в ВХЛ [Высшей хоккейной лиге] и сходу войдет в топ-5 лучших в КХЛ, как только мы туда попадем. Будут спортивные результаты, будут люди тянуться на хоккей, а мы будем завоевывать сердца болельщиков. Планы самые серьезные, а КХЛ - это то, к чему мы стремимся, работая каждый день".

Клуб "Хумо" был основан в конце 2018 года. В сезоне 2019 года команда участвовала в первом в истории чемпионате Узбекистана по хоккею. По итогам регулярного чемпионата клуб занял первое место среди четырех команд и вышел в плей-офф, где проиграл клубу "Семург", который впоследствии стал победителем сезона.

31 мая 2019 года было объявлено об участии клуба "Хумо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с сезона-2019/20.