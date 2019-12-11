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Сборные по хоккею

Федерация хоккея Узбекистана планирует через год-два создать национальную сборную

Она будет представлена в большей степени натурализованными игроками

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея Узбекистана планирует через один-два года создать национальную сборную. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Кирилл Матвеев.

"Когда мы проводили внутренний чемпионат страны, то уже звали молодых ребят с прицелом на то, что они сыграют два сезона, - сказал Матвеев. - Будь то Высшая хоккейная лига (ВХЛ) или чемпионат Казахстана, чтобы таким образом у нас появилась возможность их [игроков] натурализовать. Они [хоккеисты] это прекрасно знают, желание у них не пропало, потому что результат налицо. Прогресс, которого достигли федерация и клуб ["Хумо"] за последний год - это ввод в эксплуатацию арены, создание команды ВХЛ, создание фарм-клуба - мы двигаемся по плану".

"Рассчитываем, что через год-два будет создана сборная страны, она будет представлена в большей степени натурализованными игроками, которые сейчас выступают за наши команды "Хумо" и "Хумо-2", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году в Узбекистане был основан клуб "Хумо". В сезоне 2019 года команда участвовала в первом в истории розыгрыше чемпионата Узбекистана по хоккею. 31 мая 2019 года было объявлено об участии хоккейного клуба "Хумо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с сезона-2019/20.

Также было объявлено, что долгосрочной целью команды является вхождение в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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