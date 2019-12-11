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Массовый спорт

Крымский марафон и Игры спортсменов-любителей вошли в проект календаря на 2020 год

Марафон планируется провести в октябре в Евпатории, Игры - в феврале в Ижевске

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Два новых спортивных мероприятия - ежегодный открытый Крымский марафон и первые Всероссийские зимние игры среди спортсменов-любителей в Ижевске - вошли в проект единого календарного плана Министерства спорта РФ на 2020 год. Об этом на коллегии министерства сообщил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

"В соответствии с поручениями президента РФ по итогам заседаний Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ 27 марта и 10 октября 2019 года, в проект единого календарного плана включено два новых мероприятия - ежегодный открытый Крымский марафон и первые Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей. Мероприятия будут проводиться совместно с Республикой Крым, "Трудовыми резервами" и проектом "Национальное беговое движение", - сообщил Косилов.

Крымский марафон планируется провести в октябре в Евпатории, Зимние спортивные игры - в феврале в Ижевске.

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