Чешский ФК "Млада Болеслав" выкупил у "Краснодара" контракт россиянина Татаева

ТАСС, 11 декабря. Российский защитник Алексей Татаев перешел из "Краснодара" в чешский футбольный клуб "Млада Болеслав". Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

Детали контракта с 21-летним футболистом не разглашаются.

Татаев выступал за "Младу Болеслав" весь 2019 год на правах аренды (соглашение истекает 31 декабря), он провел за клуб 23 матча, в которых дважды отличился. Татаев является воспитанником "Краснодара", также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

В составе "Млады Болеслав" выступает форвард сборной России Николай Комличенко, который также является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, 24-летний Комличенко забил свой первый гол в составе национальной команды.