{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Чешский ФК "Млада Болеслав" выкупил у "Краснодара" контракт россиянина Татаева

Защитник выступал за "Младу" весь 2019 год на правах аренды

ТАСС, 11 декабря. Российский защитник Алексей Татаев перешел из "Краснодара" в чешский футбольный клуб "Млада Болеслав". Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

Детали контракта с 21-летним футболистом не разглашаются.

Татаев выступал за "Младу Болеслав" весь 2019 год на правах аренды (соглашение истекает 31 декабря), он провел за клуб 23 матча, в которых дважды отличился. Татаев является воспитанником "Краснодара", также он выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

В составе "Млады Болеслав" выступает форвард сборной России Николай Комличенко, который также является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, 24-летний Комличенко забил свой первый гол в составе национальной команды.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
WSJ: спортсмены сталкиваются с проблемами при запросах на вид на жительство в США
Это связано с ужесточением иммиграционного законодательства, сообщила газета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС