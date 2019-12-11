Более 280 соревнований по военно-прикладным видам спорта запланировано в РФ в 2020 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 280 соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта запланировано провести в России в 2020 году. Об этом в докладе о проекте единого календарного плана на коллегии Министерства спорта РФ сообщил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

"В проект единого календарного плана по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и общества "Динамо", включено более 280 спортивных соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта - это на 10% больше, чем в прошлом году", - сообщил Косилов.

"Пилотным совместным проектом Минспорта России, общероссийских спортивных федераций, Минобороны России и силовых ведомств стало включение в календарные планы федераций чемпионатов Вооруженных сил РФ, МВД России, Росгвардии по видам спорта", - добавил Косилов.

Косилов отметил важность данного шага для развития прикладных видов спорта, которыми являются практически все виды единоборств, легкая атлетика, спортивное ориентирование и плавание.