{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Инфантино считает, что расходы на трансферы в футболе должны стать прозрачнее

По словам главы ФИФА, €7 млрд ежегодно тратится на трансферы
Глава ФИФА Джанни Инфантино EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что схема трат на трансферы футболистов должна стать прозрачнее. Об этом Инфантино сказал в своем выступлении в Совете Европы.

"€7 млрд ежегодно тратится на трансферы, эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной, - сказал Инфантино. - В этом вопросе мы стараемся воплотить в жизнь рекомендации Европарламента и Европейской комиссии. Мы работаем над этим, я рад, что чувствую поддержку европейских институтов, поскольку наша работа ведется в общих интересах".

Также Инфантино встретился с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли и подарил ему памятную футболку.

Теги
Инфантино, ДжанниМировой футбол
Реклама на ТАСС
WSJ: спортсмены сталкиваются с проблемами при запросах на вид на жительство в США
Это связано с ужесточением иммиграционного законодательства, сообщила газета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС