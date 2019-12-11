Инфантино считает, что расходы на трансферы в футболе должны стать прозрачнее

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что схема трат на трансферы футболистов должна стать прозрачнее. Об этом Инфантино сказал в своем выступлении в Совете Европы.

"€7 млрд ежегодно тратится на трансферы, эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной, - сказал Инфантино. - В этом вопросе мы стараемся воплотить в жизнь рекомендации Европарламента и Европейской комиссии. Мы работаем над этим, я рад, что чувствую поддержку европейских институтов, поскольку наша работа ведется в общих интересах".

Также Инфантино встретился с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли и подарил ему памятную футболку.