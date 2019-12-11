"Факел" обыграл "Берлин" и одержал первую победу в текущем сезоне волейбольной ЛЧ

ТАСС, 11 декабря. Российский "Факел" из Нового Уренгоя дома переиграл немецкий "Берлин" в матче второго тура волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:18, 25:17) в пользу российской команды.

Позднее в среду в матче второго тура кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграет со словенским "АКХ Воллей" из Любляны, а казанский "Зенит" в гостях встретится с бельгийским "Маасейком". Для казанцев этот матч станет первым в текущем розыгрыше турнира.

В турнирной таблице группы В лидирует "Кузбасс", который набрал 3 очка и провел один матч. В активе "Факела" и "Берлина" также по 3 очка, команды провели по две встречи, таблицу замыкает "Любляна" (0 очков после одного матча).

"Факел" дома встретится с "Любляной" в матче третьего тура, игра пройдет 17 декабря.