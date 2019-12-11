{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Факел" обыграл "Берлин" и одержал первую победу в текущем сезоне волейбольной ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 3-0

ТАСС, 11 декабря. Российский "Факел" из Нового Уренгоя дома переиграл немецкий "Берлин" в матче второго тура волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:18, 25:17) в пользу российской команды.

Позднее в среду в матче второго тура кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграет со словенским "АКХ Воллей" из Любляны, а казанский "Зенит" в гостях встретится с бельгийским "Маасейком". Для казанцев этот матч станет первым в текущем розыгрыше турнира.

В турнирной таблице группы В лидирует "Кузбасс", который набрал 3 очка и провел один матч. В активе "Факела" и "Берлина" также по 3 очка, команды провели по две встречи, таблицу замыкает "Любляна" (0 очков после одного матча).

"Факел" дома встретится с "Любляной" в матче третьего тура, игра пройдет 17 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
"Локомотив" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА разгромным поражением от "Атлетико"
Встреча завершилась со счетом 0:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС