Воронин: сборная России на ЧМ по гандболу может добавить в скорости и других аспектах

В основном групповом этапе турнира сборная России одержала победы во всех матчах и возглавила таблицу группы II с 10 очками, вторую строчку заняла команда Испании (7), третью - сборная Черногории (6), четвертую - сборная Швеции (5), пятую - команда Японии (2), последней стала команда Румынии (0). В полуфинале россиянки в пятницу сыграют с голландками, которые заняли второе место в группе I.

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу обладает потенциалом, чтобы прибавить в скорости и других компонентах игры на чемпионате мира в Японии. Такое мнение ТАСС в среду высказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

"По игре видно, что у сборной России есть потенциал, мы еще можем добавить и по скоростям, и по всем остальным компонентам. Да, все игры тяжелые, это чемпионат мира, первые таймы давались нам тяжело, но потом было видно, что команда разыгрывалась, - отметил Воронин. - Если взять матч со сборной Черногории, то в первом тайме черногорки еще навязывали нам борьбу. Но уже к концу первого тайма было видно, что потихонечку бензин у них заканчивается, а мы, наоборот, постепенно раскатались и в итоге победили".

В заключительном матче группового этапа сборная России со счетом 36:26 обыграла команду Испании, которая до этого ни разу не проиграла на текущем мировом первенстве. "Игра, закончившаяся с преимуществом в десять мячей, говорит о том, что российская команда двигается в правильном направлении и делает это достаточно уверенно. В матче с испанками сборная России сыграла очень сконцентрировано и показала хороший гандбол", - сказал Воронин.

Генеральный директор Федерации гандбола России отметил, что игра россиянок понравилась ему уже во время турнира Seoul Cup. Эти соревнования прошли в Южной Кореи с 23 по 26 ноября и стали подводящими к мировому первенству. Помимо российской сборной, в турнире принимали участие команды Сербии, Венгрии и Южной Кореи.

"Мне очень понравилась команда уже в тот момент, когда она приехала на Seoul Cup, была полная концентрация у каждого игрока. Понятно, что есть основной состав, есть игроки, которые получают не такое большое количество игрового времени, но, тем не менее, каждый, кто выходит на площадку, по максимуму должен это использовать. По самоотдаче, по желанию, по тому, как они стараются с точностью выполнить полученную от тренерского штаба установку, вопросов нет. Отсюда такой красивый и качественный гандбол", - добавил собеседник ТАСС.