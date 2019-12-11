Штангист Ши Чжиюн установил новый мировой рекорд в толчке в весовой категории до 73 кг

ТАСС, 11 декабря. Китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн обновил мировой рекорд в толчке в весе до 73 кг. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В первый соревновательный день Кубка мира, который проходит в китайском Тяньцзине, 26-летний спортсмен обновил собственный мировой рекорд, подняв в толчке штангу весом в 198 кг (предыдущий рекорд был равен 197 кг и установлен на чемпионате мира в этом году), в сумме в рывке и толчке спортсмен набрал 363 кг (повторение мирового рекорда, который принадлежит ему же).

"Несмотря на то, что я побил мировой рекорд, я недоволен своей формой, - приводит слова китайца портал Asia Pacific Daily. - Я буду показывать более стабильные результаты в течение нескольких следующих месяцев".

Ши Чжиюн является олимпийским чемпионом 2016 года, трехкратным чемпионом мира (2015, 2018, 2019) и трехкратным чемпионом Азии (2012, 2016, 2019).

Кубок мира завершится в четверг.