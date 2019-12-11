"Локомотив" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА разгромным поражением от "Атлетико"

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Российский "Локомотив" на выезде уступил испанскому "Атлетико" со счетом 0:3 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мячи забили Начо Кинтана (73-я минута, с пенальти), Марк Тенас (80) и Альберто Сото Мальдонадо (88). Полузащитник "Локомотива" Тимофей Барабошкин получил две желтые карточки (на 43-й и 45-й минутах) и был удален.

В первой встрече между командами в Москве "Атлетико" также оказался сильнее (3:2). В том матче футболисты "Локомотива" отыгрались со счета 0:2, забив мячи на 89-й и 90-й минутах, но пропустили решающий мяч в добавленное ко второму тайму время.

"Локомотив" набрал 4 очка и занял последнее место в группе D, немецкий "Байер" (Леверкузен) также набрал 4 балла и опередил железнодорожников по дополнительным показателям. Напрямую в плей-офф вышел итальянский "Ювентус" (15 очков), второе место занял "Атлетико" (12), испанский клуб сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В турнире принимал участие еще один российский клуб, "Зенит" (Санкт-Петербург), который также не сумел выйти из группы.