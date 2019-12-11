РФС: Мешков принял верные решения в ключевых эпизодах матча между "Зенитом" и "Спартаком"

"Зенит" 1 декабря на своем поле победил "Спартак" со счетом 1:0. Позже красно-белые обратились в РФС с просьбой разобрать спорные эпизоды в матче.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) постановила, что главный арбитр матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит"- "Спартак" Виталий Мешков принял верные решения в ключевых эпизодах встречи. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Экспертно-судейская комиссия постановила, что Мешков верно засчитал гол в ворота "Спартака". На 21-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником "Спартака" Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

Экспертно-судейская комиссия определила, что Мешков верно принял решение продолжить игру после падения бразильского защитника москвичей Айртона в штрафной "Зенита" в результате единоборства на 47-й минуте. Также экспертно-судейская комиссия заявила, что VAR верно определил, что на 75-й минуте матча украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не коснулся мяча рукой в своей штрафной площади после того, как он отскочил от бедра игрока и полетел в сторону руки.

Комиссия также установила, что Мешков принял несколько непоследовательных решений и не наказал нескольких футболистов желтыми карточками, что повлияло на его оценку за данный матч. Комиссия рекомендовала судейскому комитету РФС использовать некоторые эпизоды матча "Зенит" - "Спартак" на весенних сборах судей всех лиг в качестве обучающих материалов с целью формирования единой интерпретации правил игры и анализа причин этих ошибок. Кроме того, оценка за данный матч Мешкова будет учтена при формировании листа назначений в весенней части текущего сезона.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 19 туров. "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе 22 очка в 19 матчах. Матчи 20-го тура пройдут в марте 2020 года.