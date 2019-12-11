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Летние олимпийские виды спорта

Президиум ВФЛА отклонил жалобы отстраненных тренеров Никитина и Головина

У них были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 11 декабря. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оставил без изменений решение бюро президиума об отзыве тренерских лицензий у Сергея Никитина и Вячеслава Головина. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В октябре у Никитина и Головина, которые являются тренерами по спортивной ходьбе, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В среду президиум рассмотрел их жалобы на октябрьское решение. После рассмотрения документов и материалов по данному вопросу члены президиума оставили решение без изменений.

Никитин и Головин представляют Мордовию, под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

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Летние олимпийские виды спорта
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