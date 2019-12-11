Гончаренко: ЦСКА хочет хорошо сыграть в матче ЛЕ независимо от состава "Эспаньола"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда мотивирована победить в матче заключительного, шестого тура против испанского "Эспаньола" вне зависимости от состава соперника. Комментарий специалиста приводит пресс-служба московского клуба.

ЦСКА в гостях сыграет с "Эспаньолом" в четверг, начало матча в 23:00 мск. На данный момент испанский клуб занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вместе с тем "Эспаньол" уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. По этой причине на предматчевой пресс-конференции "Эспаньола" обсуждался вопрос о выставлении резервного состава на матч с ЦСКА.

"Мы уже много раз убеждались, что в испанских командах нет большой разницы между условными первым и вторым составами, - сказал Гончаренко. - В любом случае "Эспаньол" выставит квалифицированных игроков, испанские футболисты технически и тактически очень хорошо обучены. Им может не хватать роста, но они умеют вести единоборства, очень быстро переходят из обороны в атаку и обратно. Мне нравится настрой нашей команды, мы отталкиваемся от того, что нам хочется хорошо сыграть независимо от состава соперника".

"Не вижу фона усталости на данный момент, нет отпускного настроения, все настроены очень хорошо и хотят играть, - добавил Гончаренко. - Что касается экспериментов, мы сделаем какие-то изменения, но они не будут глобальными. Важны и рейтинговые очки, и просто победа. В Лиге Европы ограниченная заявка, поэтому не прилетели Такума Нисимура, Лукас Сантос, Наир Тикнизян".

Перед последним туром в Лиге Европы ЦСКА занимает четвертое место в группе Н, набрав 2 очка. У "Эспаньола" 11 баллов, вторым идет болгарский "Лудогорец" (7), третьим - венгерский "Ференцварош" (6), в очной встрече в четверг, которая пройдет в Болгарии, команды определят второго участника плей-офф Лиги Европы от группы Н.