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Еврокубки

Судья матча "Локомотив-Кубань" - "Партизан" не прилетел в Краснодар из-за погодных условий

Матч баскетбольного Еврокубка завершился победой российского клуба, встречу обслуживали два арбитра

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Один из судей матча баскетбольного Еврокубка между краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" и сербским "Партизаном" не смог добраться до Краснодара из-за погодных условий, встречу обслуживали два арбитра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги, которая является организатором турнира.

В среду "Локомотив-Кубань" обыграл "Партизан" со счетом 83:76. Встреча прошла в Краснодаре.

"Эта ситуация законная, - сообщили в Евролиге. - Один из судей не смог приехать из-за погодных условий. Это то же самое, если бы во время игры судья получил травму, а матч продолжился бы с двумя арбитрами".

В среду из-за тумана в аэропорту Краснодара было задержано более 10 рейсов. Также семь рейсов были направлены на запасные аэропорты, а три - отменены. Футбольный клуб "Краснодар" был вынужден вылететь на матч Лиги Европы с испанским "Хетафе" из аэропорта Анапы.

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