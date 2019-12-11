Горячкина единолично лидирует после восьмого тура на этапе Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 11 декабря. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами победила соотечественницу Валентину Гунину в партии восьмого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Александра Костенюк черными фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. Партии Чжао Сюэ (Китай) - Екатерина Лагно (Россия), Пиа Крамлинг (Швеция) - Мария Музычук (Украина), Харика Дронавалли (Индия) - Хампи Конеру (Индия), Элибазет Петц (Германия) - Анна Музычук (Украина) завершились вничью.

После восьми туров лидирует Горячкина (6 очков), второй идет Конеру (5,5), третьей - Дронавалли (5), следом располагаются Лагно, Костенюк, Анна Музычук и Крамлинг (все - по 4,5), Мария Музычук (4), Дзагнидзе, Чжао Сюэ (обе - по 3), Петц (2,5), Гунина (1).

В девятом туре в четверг состоятся партии Мария Музычук - Горячкина, Костенюк - Чжао Сюэ, Лагно - Дронавалли, Гунина - Дзагнидзе, Анна Музычук - Крамлинг, Конеру - Петц.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.