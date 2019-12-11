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Лига чемпионов

"Аталанта" впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В матче шестого тура итальянский клуб в гостях крупно обыграл украинский "Шахтер"
Описание
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТАСС, 11 декабря. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 3:0 в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Харькове.

Забитыми мячами отметились Тимоти Кастань (66-я минута), бывший полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич (80) и Робин Госенс (90+4). Изначально в эпизоде с первым голом "Аталанты" судьи зафиксировали офсайд, однако после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. На 77-й минуте с поля за неспортивное поведение был удален защитник "Шахтера" Додо.

В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ставший третьим "Шахтер" (6) отправится в 1/16 финала Лиги Европы, замкнуло таблицу "Динамо" (5).

"Аталанта" впервые играет в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Оставшиеся матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут позднее в среду. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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