"Краснодар" в гостевом матче с "Хетафе" поборется за выход в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 12 декабря. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет в гостях с испанским "Хетафе" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес", начало - 20:55 мск.

Игру рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Домашняя арена "Хетафе" вмещает 17 393 зрителя. Как сообщил ТАСС пресс-атташе "Краснодара" Антон Тихий, команду поддержат около 100 болельщиков.

После пяти матчей "Краснодар" занимает третье место в группе С, имея в активе девять очков, "Хетафе" с таким же количеством баллов расположился строчкой выше благодаря победе в первой очной встрече (2:1). Только победа выведет подопечных Сергея Матвеева в 1/16 финала Лиги Европы. Лидирующий в квартете швейцарский "Базель" (10 очков) гарантировал себе участие в еврокубковой весне, а вот идущий на четвертом месте турецкий "Трабзонспор" (1) лишился шансов на плей-офф.

Во внутреннем первенстве дела у "Краснодара" складываются не очень удачно, команда победила один раз в последних пяти матчах чемпионата России и четыре раза сыграла вничью. Однако клубу удалось подняться на вторую строчку в турнирной таблице перед уходом на зимнюю паузу, что даст положительный заряд эмоций перед решающей игрой в Лиге Европы. Также позитивной новостью является возвращение в строй полузащитника Юрия Газинского, в лазарете находятся хавбеки Реми Кабелла и Виктор Классон. Также встречу с "Хетафе" пропустит нападающий Ари, который получил красную карточку в предыдущей игре турнира против "Базеля" (1:0).

"Хетафе" тоже имеет кадровые проблемы перед матчем с "Краснодаром". Из-за травм решающую встречу пропустят полузащитники Маркель Бергара и Амат Н'Диайе.