"Локомотив" уступил "Атлетико" в заключительном матче группового этапа ЛЧ

В составе "Атлетико" мяч с пенальти забил португальский нападающий Жоау Фелиш (17-я минута), главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи назначил пенальти после подсказки судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). Еще один гол на счету бразильского защитника Фелипе (54), для которого забитый мяч стал первым в составе испанского клуба. На второй минуте английский защитник "Атлетико" Киран Триппьер не реализовал пенальти, российский голкипер железнодорожников Антон Коченков отразил удар, переведя мяч в штангу, от которой тот отскочил в поле. На 28-й минуте испанский форвард Альваро Мората забил гол, который был отменен после подсказки видеоассистентов.

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Российский "Локомотив" на выезде уступил испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", московский клуб на матче поддерживали более 500 болельщиков.

На 69-й минуте капитан "Локомотива" Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги, в результате чего покинул поле на носилках, его сразу отнесли в подтрибунное помещение, вместо хорвата на поле вышел Станислав Магкеев (для него матч в Лиге чемпионов стал дебютным). Грузинский защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия провел за "Локомотив" 100-й матч во всех турнирах, в текущем сезоне 27-летний футболист провел третью игру. Капитан "Атлетико" Коке провел 400-й матч под руководством главного тренера клуба Диего Симеоне.

"Локомотив" встретился с "Атлетико" в пятый раз (чаще, чем с любым другим европейским клубом), железнодорожники один раз сыграли вничью и четырежды уступили. Команды во второй раз сыграли в Мадриде, оба раза "Локомотив" проиграл.

Россия не смогла сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), португальцы занимают шестое место, россияне - седьмое, португальские клубы не играли в среду. В случае, если Россия займет седьмое место в таблице по итогам сезона, она сможет заявить в еврокубки сезона-2021/22 пять клубов (два в Лигу чемпионов, три в Лигу Европы), в случае, если Россия станет шестой - на один клуб больше в Лиге чемпионов. "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе D, набрав 3 очка в шести матчах (клуб потерпел пять поражений подряд после гостевой победы в первом туре над немецким "Байером" из Леверкузена - 2:1). В плей-офф Лиги чемпионов с первого места вышел итальянский "Ювентус" (16 очков), со второго - "Атлетико" (10 очков), в плей-офф Лиги Европы выступит "Байер" (6 очков).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18-19 февраля и 25-26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы - 20 февраля.

Ход матча

Второй матч подряд за железнодорожников провел Антон Коченков. Голкипер вышел на поле в последнем перед зимней паузой матче чемпионата России в Туле и, несмотря на четыре пропущенных гола, появился в воротах и в матче в Мадриде. Причем испанские журналисты на предматчевой пресс-конференции приняли лидера железнодорожников Гжегоша Крыховяка именно за Коченкова - уж оба похожи друг на друга своей внешностью.

Кроме того, к двум центральным защитникам Бенедикту Хёведесу и Ведрану Чорлуке добавился Соломон Кверквелия. Игравший на месте центрального защитника в Туле Мурило был передвинут в среднюю линию. Справа вместо Дмитрия Живоглядова появился не так часто игравший Брайан Идову, а в атаке действовал Эдер.

"Локомотив" в этом матче был лишен какой-либо турнирной мотивации, но "Атлетико" к началу встречи еще не решил задачу попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае потери очков и победы "Байера" над "Ювентусом" мадридцы могли довольствоваться лишь выходом в плей-офф Лиги Европы.

По настоянию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Локомотив" вынужден были играть в разных комплектах формы. В выездном комплекте "Локомотива" присутствуют зеленая футболка с красными трусами и красными гетрами, однако на матч с "Атлетико" железнодорожники вышли на поле в зеленых футболках, но в белых трусах и белых гетрах. В УЕФА решили, что красные трусы будут сливаться с домашней формой хозяев красно-бело-синего цвета.

"Атлетико" с первых же секунд начал активно действовать у ворот "Локомотива", а уже на 41-й секунде встречи венгерский арбитр Кашшаи назначил пенальти, однако Коченков перевел мяч в штангу после удара Триппьера. На 16-й минуте Кашшаи назначил еще один пенальти, причем сам он, находясь рядом, не увидел игру рукой в своей штрафной Рифата Жемалетдинова, а на нарушение обратил его внимание арбитр системы VAR. На этот раз пробил лучший молодой игрок Европы этого года Жоао Фелиш, который Коченкову шансов не оставил.

Спустя 10 минут футболисты "Атлетико" удвоили счет, но после вмешательства VAR был определен офсайд у автора гола Альваро Мораты. Здорово играл в воротах Коченков, а его одноклубники не могли создать что-либо опасное у ворот Яна Облака. Во втором тайме Фелипе удвоил счет ударом в дальний угол, сыграв на опережение. Железнодорожники так в полной мере не смогли доставить хлопот обороне соперника, завершив выступление в еврокубковой кампании пятым подряд поражением.