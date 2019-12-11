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Еврокубки

УНИКС проиграл "Ховентуту" и потерпел третье поражение подряд в баскетбольном Еврокубке

Встреча завершилась со счетом 73:90
Эррик Макколлум Виктория Ламзина/БК "Зенит"/ТАСС
Описание
Эррик Макколлум
© Виктория Ламзина/БК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) на выезде уступил испанскому "Ховентуту" (Бадалона) со счетом 73:90 в матче девятого тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла в присутствии 2860 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал игрок УНИКСа Рэймар Морган - 18 очков. В составе "Ховентута" больше всех очков набрал защитник Клемен Препелич (15).

В турнирной таблице УНИКС располагается на третьем месте, одержав пять побед при четырех поражений (команда проиграла три раза подряд). "Ховентут" занимает второе место (пять побед, четыре поражения). В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы. В заключительном туре УНИКС примет турецкую "Дарюшшафаку" 18 декабря.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе. Главным соревнованием является Евролига.

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