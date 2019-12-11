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Летние олимпийские виды спорта

Казанский "Зенит" в пяти партиях уступил "Маасейку" в матче волейбольной Лиги чемпионов

"Зенит" вел 2-0 по партиям, но не смог довести дело до победы

ТАСС, 12 декабря. Российский "Зенит" (Казань) на выезде проиграл бельгийскому "Маасейку" со счетом 2-3 (25:20, 25:18, 23:25, 22:25, 18:20) в матче первого тура волейбольной Лиги чемпионов.

"Зенит" вел 2-0 по партиям, но не смог довести дело до победы.

В среду в матчах второго тура "Кузбасс" из Кемерова на выезде проиграл словенскому "АКХ Воллей" из Любляны со счетом 2-3 (российский клуб отыгрался со счета 0-2 и также уступил в последней партии), "Факел" из Нового Уренгоя дома обыграл немецкий "Берлин" со счетом 3-0.

"Маасейк" лидирует в группе С (4 очка, два матча), второе место занимает польский "Ястшембский Венгель" (3 очка, один матч), "Зенит" идет третьим (1 очко, 1 матч), четвертое место занимает турецкий "Халкбанк" (1 очко, два матча).

Во втором туре "Зенит" на выезде сыграет против "Халкбанка" 18 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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