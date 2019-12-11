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Лига чемпионов

Экс-президент ФК "Локомотив" считает, что у игроков не было сил на матч с "Атлетико"

В среду "Локомотив" в Мадриде проиграл "Атлетико" со счетом 0:2 и завершил еврокубковую кампанию в текущем сезоне

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Игрокам российского футбольного клуба "Локомотив" не хватило моральных и физических сил на игру шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Такое мнение ТАСС высказал бывший президент "Локомотива" Николай Наумов.

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"Локомотив" в среду в Мадриде потерпел поражение от "Атлетико" (0:2) и завершил выступление в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Российская команда завершила выступление в главном еврокубковом турнире, заняв четвертое место в группе D и за тур до конца лишившись шансов на борьбу за попадание в 1/16 финала Лиги Европы с третьего места.

"Конечно, было желание показать себя и хлопнуть дверью - этого у "Локомотива" не отнимешь, - сказал Наумов. - Но, к сожалению, ни физических сил, ни моральных, для этого у команды не осталось. Видно, что "Атлетико" на порядок скоростнее, у них командное движение лучше, чем у "Локомотива". Мы в России не привыкли играть на таких скоростях и это сказывается на результатах - мы ничего не успеваем, соперник все перекрывает, высоко прессингует и не дает готовить атаки".

"Локомотив" с этим не справился. К сожалению, нужно признать, что команда пока на две головы ниже "Атлетико" и ничего с этим сделать не может. Попытки взять игру на себя у игроков "Локомотива" были, но соперник не давал. В старании и желании "Локомотиву" не откажешь, они бегали из последних сил, но, как говорится, плетью обуха не перешибешь", - добавил бывший президент московского клуба.

По мнению Наумова, негативно на игроках российской команды сказались поражения от итальянского "Ювентуса" в третьем и четвертом турах группового этапа Лиги чемпионов - в обоих случаях железнодорожники уступили со счетом 1:2. "Локомотиву" не хватило моральных сил, чтобы закончить эту часть сезона - команда абсолютно выхолощена с моральной точки зрения, а не с точки зрения функциональной подготовки. Два поражения от "Ювентуса" на грани того, что вот-вот могли выиграть, негативно сказались на результатах команды во втором круге чемпионата России", - отметил собеседник ТАСС.

"Конечно, "Локомотиву" хорошо бы усилиться [в зимнее трансферное окно] - посмотрите на заднюю линию, она не очень хороша, - отметил Наумов. - Не очень проявляет себя Мурило, про которого много говорили; нужно найти конкурентов на фланги защиты Владиславу Игнатьеву и Мацею Рыбусю - Брайан Идову явно слабее, во внутреннем чемпионате он еще как-то смотрится, а в Европе - слабее. Несмотря на мастерство Ведрана Чорлуки и Бенедикта Хеведеса, нужно усиливать центр обороны - все-таки они уже возрастные игроки; большие проблемы у Соломона Кверквелии".

"В чемпионате России "Локомотиву" по силам занять второе место"

"Локомотиву", если он хочет на следующий год продолжить играть, нужно усиливаться практически в каждой линии, - продолжил он. - Если этого не произойдет, а я боюсь, что нет, поскольку у клуба не все хорошо с финансовым "фейр-плей", ведь надо, безусловно, выкупать Жоау Мариу у "Интера". Никого не продавая, "Локомотив" не может никого купить. Думаю, это будет проблема и если ее не решить, на следующий год команде будет трудно".

Вместе с тем, экс-президент "Локомотива" считает, что команда в этом сезоне будет бороться за второе место в чемпионате России. После 19 туров железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего второе место "Краснодара" составляет одно очко, а от лидирующего "Зенита" - 11.

"Конечно, в чемпионате России "Локомотив" вряд ли поборется за золото, а за серебро - может. Второе место занять вполне реально, а вот в Европе опять будет тяжело - и скамейка короткая, и молодежь пока недостаточно заматерела, чтобы играть в еврокубках", - резюмировал Наумов.

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"Локомотив" в Мадриде проиграл "Атлетико" со счетом 0:2
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