Незабитый пенальти в ворота "Локомотива" мог повлиять на результат - тренер "Атлетико"

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Незабитый пенальти в ворота "Локомотива" в матче Лиги чемпионов мог повлиять на результат. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

"Атлетико" выиграл у "Локомотива" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала. На первой же минуте защитник хозяев Киран Триппьер не реализовал пенальти, который отразил голкипер "Локомотив" Антон Коченков.

"Вся команда сработала хорошо. Казалось бы, незабитый пенальти зародил сомнения. Но они рассеялись, все сыграли на одной волне", - сказал Симеоне.

По словам тренера, вратарь "Локомотива" Коченков мог отразить удар, раньше времени выйдя с линии ворот. "Но с того места, где я был, не было четко видно", - подчеркнул он.