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Лига чемпионов

Закономерный итог. "Локомотив" занял четвертое место в группе ЛЧ и вылетел из еврокубков

Железнодорожники одержали всего одну победу в шести матчах и потерпели пять поражений
Футболисты "Локомотива" Антон Коченков, Ведран Чорлука и "Атлетико" Анхель Корреа AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Футболисты "Локомотива" Антон Коченков, Ведран Чорлука и "Атлетико" Анхель Корреа
© AP Photo/Manu Fernandez

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" потерпел поражение со счетом 0:2. Хозяева поля одержали победу благодаря голам португальского нападающего Жоау Фелиша (17-я минута - пенальти) и бразильского защитника Фелипе (54), для которого этот мяч стал дебютным в составе команды.

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Игра в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" не имела для футболистов "Локомотива" турнирного значения, так как они еще после поражения от немецкого "Байера" (0:2) в пятом туре лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков. Однако в столицу Испании приехали около 500 болельщиков российской команды, несмотря на все расклады. Всего игру посетили 58 426 зрителей.

За день до матча на пресс-конференции испанские журналисты перепутали голкипера "Локомотива" Антона Коченкова с пришедшим общаться с ними польским полузащитником москвичей Гжегожем Крыховяком. При этом хавбек с 2014 по 2016 год выступал за "Севилью" и дважды выиграл в ее составе Лигу Европы.

Многих болельщиков "Локомотива" удивил внешний вид формы, в которой команда вышла на игру. Футболисты появились на поле в комбинированном варианте домашнего и гостевого комплектов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал, что нижняя часть домашней экипировки российской команды, в которой присутствуют зеленая футболка с красными трусами и красными гетрами, будет сливаться с формой "Атлетико", имеющей красный, белый и синий цвета.

"Локомотив" в российской истории проводил уже 23-й сезон на международной арене, за его плечами было 136 матчей, но ни с одним клубом железнодорожники не играли чаще, чем с "Атлетико". Встреча в Испании стала пятой в истории противостояния соперников - лишь в одной из них москвичи сыграли вничью, в остальных матчах был сильнее испанский клуб.

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В этот вечер Россия упустила возможность сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - португальцы, чьи клубы не играли в среду, занимают шестое место, россияне располагаются на седьмом. Если Россия останется на этой позиции по итогам сезона, то она сможет заявить в еврокубки сезона-2021/22 пять клубов (два сыграют в Лиге чемпионов, один - в Лиге Европы, два - в Лига конференций). Если же у страны получится вернуться на шестую строчку, то через сезон в еврокубках ее будут представлять не пять, а шесть клубов (в Лигу чемпионов добавится один участник).

Фарта Коченкова хватило на один пенальти

У "Атлетико" турнирная мотивация была, ведь потеря очков в игре с москвичами и победа немецкого "Байера" в параллельной встрече против итальянского "Ювентуса" отправляли испанский клуб в плей-офф Лиги Европы. Чтобы избежать такого итога, хозяева поля очень резво начали матч и уже на 37-й секунде вынудили Коченкова нарушить правила в своей штрафной площади. Пенальти стал одним из самых быстрых в истории Лиги чемпионов, раньше одиннадцатиметровый удар назначили только в прошлом финале турнира между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (на 22-й секунде - прим. ТАСС). Отправившийся исполнять пенальти защитник Киран Триппьер пробил сильно, но вратарь "Локомотива" сумел отразить мяч, переведя его в штангу.

"Атлетико" продолжил оказывать давление на оборону "Локомотива", в центре которой действовали Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия (для последнего игра в Мадриде стала 100-й в составе железнодорожников - прим. ТАСС). Российская команда с большим трудом выходила из-под активного прессинга и часто теряла мяч, что приводило к новым атакам соперника. На 17-й минуте в ворота гостей был назначен второй пенальти - главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи с помощью судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR), зафиксировал игру рукой в штрафной площади со стороны футболиста "Локомотива" Рифата Жемалетдинова. Фелиш пробил в левый от себя угол, а Коченков остался стоять на месте.

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"Первый пенальти лежит на моей совести. Однако я исправил ошибку, отбив удар. В моменте со вторым одиннадцатиметровым ждал, куда соперник пробьет, до самого конца, но не повезло", - сказал Коченков.

Через 11 минут хозяева забили еще один мяч усилиями форвард Альваро Мораты. Он уже успел отпраздновать взятие ворот, но VAR выявил, что в момент передачи нападающий находился в офсайде. Игроки "Локомотива" же до перерыва отметились только одним ударом в сторону ворот Яна Облака.

Во втором тайме "Ателтико" продолжил контролировать ход матча, а на 54-й минуте удвоил преимущество - Фелипе отличился после розыгрыша углового. Первый мяч в составе испанского клуба бразильский защитник отпраздновал кульбитом. В оставшееся до финального свистка время хозяева поля создали еще несколько моментов у ворот Коченкова, но счет остался прежним. "Локомотив" не только потерпел пятое подряд поражение в Лиге чемпионов, но еще и потерял одного из лидеров - на 69-й минуте Чорлука получил серьезную травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

Из группы D в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли итальянский "Ювентус" (16 очков) и "Атлетико" (10 очков), а ставший третьим "Байер" (6 очков) отправился в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф обоих еврокубков пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18-19 февраля и 25-26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы - 20 февраля.

"Локомотив" заслуженно занял последнее место

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции сказал, что глобальные выводы по итогам выступления команды в Лиге чемпионов делать еще рано. "Выводы делать рано, нужно проанализировать все, но не сразу после матча. Соломон Кверквелия и несколько других футболистов вышли в основном составе, так как весь внутренний резерв мы уже использовали. Что касается итогового положения, то объективно находимся на своем месте в таблице", - сказал специалист.

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Бывший президент московского клуба Николай Наумов в разговоре с ТАСС предположил, что команде не хватило моральных и физических сил на игру против "Атлетико". "Конечно, было желание показать себя и хлопнуть дверью. Этого у "Локомотива" не отнимешь, но, к сожалению, ни физических сил, ни моральных у команды не осталось, было видно, что "Атлетико" быстрее, у них командное движение лучше. Мы в России не привыкли играть на таких скоростях, поэтому не успеваем, а соперник все перекрывает, высоко прессингует и не дает готовить атаки", - отметил функционер.

При этом Наумов считает, что "Локомотив" в этом сезоне будет бороться за второе место в чемпионате России. После 19 туров железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет одно очко, а от лидирующего "Зенита" - 11 баллов.

"Конечно, в чемпионате России "Локомотив" вряд ли поборется за золото, а вот в спор за серебро может вклиниться, - сказал он. - Второе место занять реально, но в Европе опять будет тяжело, ведь скамейка короткая и молодежь пока недостаточно заматерела, чтобы играть в еврокубках".

Лига чемпионов-2019/20. Группа D
МестоКомандаИВНПМО
1"Ювентус"541010-413
2"Атлетико"52126-57
3"Байер"52035-76
4"Локомотив"51044-93

 

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