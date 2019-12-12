"Вашингтон" одержал волевую победу над "Бостоном" в матче НХЛ

ТАСС, 12 декабря. "Вашингтон" победил "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первыми в матче отличились гости усилиями лучшего снайпера текущего сезона Давида Пастрняка (10-я минута), для которого заброшенная шайба стала 26-й в регулярном чемпионате. Столичный клуб ответил дублем Ти Джея Оши (25, 29), в эпизоде со вторым голом ассистентом выступил российский нападающий Евгений Кузнецов. Счет во встрече сравнял Шон Курали (43), однако спустя полторы минуты лучший бомбардир "Вашингтона" Джон Карлсон (45) вывел свою команду вперед. Эта шайба стала последней в матче.

Лучшим игроком встречи стал Оши (2+0). Второй звездой был признан Карлсон (1+1). Третьим в этом списке стал голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби, отразивший 30 бросков по воротам.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. В активе Овечкина 33 (21 шайба + 12 передач) очка в текущем регулярном чемпионате. На счету Кузнецова 31 (12+19) балл за результативность, у Орлова - 13 (2+11).

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 33 матчах. "Бостон" идет вторым, имея в активе 46 очков после 32 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Тампой" 15 декабря. "Бостон" тоже сыграет с этой командой в гостях, однако их встреча пройдет 13 декабря.