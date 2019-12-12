Санкции WADA не помешают проведению чемпионата мира по парашютному спорту в России

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Кемеровская область летом 2020 года примет ранее запланированный чемпионат мира по парашютному спорту, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.

Международная авиационная федерация (FAI) приняла решение о том, что соревнования, право на проведение которых уже дано России, не попадут под санкции. "FAI и Международная парашютная комиссия (IPC) решили, что мероприятие состоится и под санкции не попадет. В январе 2020 года мы проведем 70-е заседание IPC, а в августе - мировое первенство на аэродроме "Танай" в Кузбассе", - сказал Барабаш. Он также отметил, что FAI уже направила всем входящим в ее состав странам официальное письмо, в котором разъяснена позиция организации.

В январе 2018 года IPC приняла решение о проведении в России чемпионата мира по парашютному спорту в 2020 году. Площадкой для проведения соревнований выбран аэродром "Танай" в Кемеровской области, ежегодно там совершается более 20 тыс. прыжков. Планируется, что турнир станет крупнейшим за всю историю парашютного спорта. Соревнования пройдут даже в тех дисциплинах, которые только с 2017 года входят во всероссийский реестр видов спорта.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS в течение 21 дня.