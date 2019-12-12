Поветкин заявил, что не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Об этом россиянин заявил в интервью ТАСС.

7 декабря Поветкин провел поединок против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии. Бой, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), завершился ничьей.

"Пока у меня есть желание, я люблю боксировать, - сказал 40-летний Поветкин. - Глаза горят, это точно и без сомнений. Но как только я почувствую, что мне неохота или лень, закончу. Пока все нормально, и мысли завершать карьеру не было".

"Но это ведь может случиться в один момент, бац - и все. Я еще хотел после Олимпиады в 2004 году закончить, но боксирую до сих пор. Хотя сколько лет уже прошло", - добавил спортсмен.

В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.