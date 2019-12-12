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Бокс

Поветкин вышел бы на ринг с представителем другого вида спорта только за большие деньги

Боксер считает подобные поединки частью шоу и призывает не относиться к ним всерьез
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин мог бы провести бой с представителем другого вида спорта, но только при хороших финансовых условиях. Об этом россиянин заявил в интервью ТАСС.

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В конце ноября боец ММА Александр Емельяненко провел поединок по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева. В начале декабря президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мэйуэзер проведет бой с одним из бойцов UFC.

"Это шоу. Кто, например, может подраться с Мэйуэзером по правилам бокса? Это нереально. Хотят заработать денег, сделать шоу, это их дело", - сказал Поветкин.

"Если бы за хорошие деньги, я бы вышел", - добавил спортсмен.

В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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