Поветкин может провести повторный бой с Хантером в середине 2020 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Повторный поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером может состояться в середине 2020 года. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

В минувшие выходные Поветкин провел бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), завершился ничьей. Обладателем титула является британец Энтони Джошуа.

"Месяц-полтора [на восстановление] хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может пройти", - сказал Поветкин.

Боксер также добавил, что знает, как победить Хантера. "Не заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера. Я какое-то время действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове была навязчивая идея. Из-за этого много чего не получалось", - отметил Поветкин.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.