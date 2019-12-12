{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 12 декабря. "Колорадо" со счетом 3:1 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему
"Вашингтон" одержал волевую победу над "Бостоном" в матче НХЛ

В составе "Колорадо" шайбы в матче забросили Мэтт Калверт (6-я минута) и Микко Рантанен (37, 43). У "Филадельфии" отличился Клод Жиру (55).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. 24-летний россиянин отдал четвертую передачу в сезоне, всего в его активе теперь 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в 26 матчах текущего сезона. Одноклубник Ничушкина россиянин Никита Задоров провел на площадке 22 минуты 46 секунд при показателе полезности -1. Российский защитник набрал 4 (1+3) очка в 26 матчах текущего сезона.

Форвард "Филадельфии" Михаил Воробьев провел на льду около 9 минут, не отметившись результативными действиями.

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. "Филадельфия" идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Колорадо" 14 декабря на домашней площадке примет "Нью-Джерси". "Филадельфия" днем позднее в гостях встретится с "Миннесотой".

Реклама на ТАСС
Бокс
Поветкин вышел бы на ринг с представителем другого вида спорта только за большие деньги
Боксер считает подобные поединки частью шоу и призывает не относиться к ним всерьез
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС