Передача Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 12 декабря. "Колорадо" со счетом 3:1 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Колорадо" шайбы в матче забросили Мэтт Калверт (6-я минута) и Микко Рантанен (37, 43). У "Филадельфии" отличился Клод Жиру (55).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. 24-летний россиянин отдал четвертую передачу в сезоне, всего в его активе теперь 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в 26 матчах текущего сезона. Одноклубник Ничушкина россиянин Никита Задоров провел на площадке 22 минуты 46 секунд при показателе полезности -1. Российский защитник набрал 4 (1+3) очка в 26 матчах текущего сезона.

Форвард "Филадельфии" Михаил Воробьев провел на льду около 9 минут, не отметившись результативными действиями.

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. "Филадельфия" идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Колорадо" 14 декабря на домашней площадке примет "Нью-Джерси". "Филадельфия" днем позднее в гостях встретится с "Миннесотой".