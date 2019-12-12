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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самсонов рассказал, как проходил просмотр в группу Этери Тутберидзе

С самого начала спортсмену говорили, что с двойными прыжками там делать нечего

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский фигурист Даниил Самсонов в интервью ТАСС рассказал, как оказался в группе тренера Этери Тутберидзе.

В нынешнем сезоне 14-летний Самсонов дебютировал на международных юниорских соревнованиях. Он квалифицировался в финал Гран-при в Турине, где занял третье место. Фигурист исполняет в программах тройной аксель, а также самый сложный из четверных прыжков - лутц.

"Мы попросили, чтобы он (Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе - прим. ТАСС) узнал, могу ли я прийти на просмотр, Этери Георгиевна разрешила, - сказал Самсонов. - Я тогда не умел прыгать тройные, дупель (двойной аксель - прим. ТАСС) тоже еле-еле получался. Я начал на тренировке прыгать двойные, но потом подъехал Даниил Маркович и сказал, что здесь двойные прыжки не делают - только тройные. После этого я начал пытаться и даже как-то "собрал" тройной флип".

Помимо Самсонова, в группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница взрослого и юниорского финалов Гран-при Алена Косторная, а также действующая чемпионка России Анна Щербакова.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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