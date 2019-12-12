Фигурист Самсонов начал мечтать о золоте Олимпиады, глядя на Загитову и Медведеву

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский фигурист Даниил Самсонов начал осознавать тягу к золотой медали Олимпиады, наблюдая за подготовкой Алины Загитовой и Евгении Медведевой к Играм 2018 года в Южной Корее. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

На Олимпиаде-2018 Загитова завоевала золотую медаль в личных соревнованиях и серебро - в командном турнире. Медведева стала двукратным серебряным призером. Обе фигуристки, как и Самсонов, на тот момент занимались у тренера Этери Тутберидзе. После Игр Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера.

"Первое ощущение [когда начал осознавать себя в спорте] - завоевывать золотые медали на всех стартах, - рассказал Самсонов. - Но потом я увидел, как Алина Загитова и Евгения Медведева старались, готовились к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее, понял, что они все это делали не зря, что это действительно очень круто - стать олимпийским чемпионом. Это очень большой опыт, энергозатратный. Подготовка, настрой на Игры - это все трудно, тяжко было девочкам, но они справились очень хорошо".

В нынешнем сезоне 14-летний Самсонов дебютировал на международных юниорских соревнованиях. Он квалифицировался в финал Гран-при в Турине, где занял третье место.