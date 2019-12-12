Набоков вошел в тренерский штаб "Сан-Хосе", Дебур уволен с поста главного тренера

ТАСС, 12 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" отправил в отставку с поста главного тренера канадца Питера Дебура, в обновленный тренерский штаб вошел бывший голкипер сборной России Евгений Набоков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На посту главного тренера Дебура заменит его помощник Боб Бунер. Также тренерский штаб покинули ассистенты Дебура Стив Спот, Дейв Барр и тренер вратарей Юхан Хедберг. Помимо 44-летнего Набокова, в новый тренерский штаб также вошли Рой Соммер и Майк Риччи. Набоков займет должность тренера вратарей.

Дебур занял пост главного тренера "Сан-Хосе" в 2015 году. В дебютном сезоне команда под его руководством впервые в своей истории дошла до финала плей-офф, где в шести матчах уступила "Питтсбургу". В сезоне-2018/19 "Сан-Хосе" в финале конференции уступил будущему обладателю Кубка Стэнли "Сент-Луису" (счет в серии 2-4). В текущем сезоне "Сан-Хосе" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 33 матчах.

Набоков был выбран "Сан-Хосе" на драфте НХЛ под общим 219-м номером в 1994 году. Всего за клуб он провел 563 матча, став его рекордсменом по 15 показателям, в том числе по количеству игр "на ноль" за сезон (9 матчей в сезоне-2003/04) и "сухих" игр в Кубке Стэнли (7). С 2015 года Набоков занимал пост клубного скаута и тренера по развитию вратарей. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2008 году, всего за национальную команду провел 19 матчей, в пяти из которых отстоял "на ноль".