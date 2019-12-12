Третьяк: судейство является одной из самых больших проблем современного хоккея

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Судейство является одной из самых серьезных проблем международного хоккея в настоящее время. Такое мнение на церемонии открытия Международного хоккейного форума в Москве высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.

Начиная с 2021 года чемпионаты мира по хоккею будут проходить на площадках канадского размера (60 на 26 метров), тогда как ранее мировые первенства проводились на европейских площадках (60 на 30 метров).

"Судейство является одной из самых больших проблем. Потому что в Национальной хоккейной лиге судят по одним правилам, в Континентальной хоккейной лиге по другим, в остальной Европе по третьим. Мы, международная федерация, сейчас делаем книгу правил, чтобы максимально приблизить правила хоккея к одним стандартам", - сказал Третьяк.