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Колобков поблагодарил главу IIHF за поддержку проведения соревнований в России

В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею и взрослого чемпионата мира

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля за поддержку в проведении в России крупных мероприятий.

"Большое спасибо Рене Фазелю, что вы поддерживаете проведение в России больших форумов и соревнований, - сказал Колобков. - Мы готовимся к проведению молодежного чемпионата мира. Мы понимаем ответственность, Федерация хоккея России является партнером IIHF. Рад, что наша федерация вносит вклад в развитие мирового хоккея и в России проходят не только спортивные соревнования, но и деловые мероприятия", - отметил Колобков.

В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

Теги
Колобков, Павел Анатольевич
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