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Сборные по хоккею

Поздняков уверен, что РФ на высоком уровне проведет взрослый и молодежный ЧМ по хоккею

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске, взрослый - в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия на высоком уровне проводит международные хоккейные спортивные соревнования, молодежный чемпионат мира и взрослый чемпионат мира 2023 года не станут исключением. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая на открытии Международного хоккейного форума в Москве.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске, взрослый чемпионат мира - в Санкт-Петербурге.

"Рене Фазель (президент Международной федерации хоккея) немало сделал для развития и популяризации хоккея. Россия является надежным партерном IIHF, мы на высоком уровне проводим международные соревнования, и, думаю, ближайшие наши молодежный чемпионат мира и взрослый чемпионат мира не станут исключением", - сказал Поздняков.

Теги
Поздняков, Станислав Алексеевич
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