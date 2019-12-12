Поздняков уверен, что РФ на высоком уровне проведет взрослый и молодежный ЧМ по хоккею

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия на высоком уровне проводит международные хоккейные спортивные соревнования, молодежный чемпионат мира и взрослый чемпионат мира 2023 года не станут исключением. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая на открытии Международного хоккейного форума в Москве.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске, взрослый чемпионат мира - в Санкт-Петербурге.

"Рене Фазель (президент Международной федерации хоккея) немало сделал для развития и популяризации хоккея. Россия является надежным партерном IIHF, мы на высоком уровне проводим международные соревнования, и, думаю, ближайшие наши молодежный чемпионат мира и взрослый чемпионат мира не станут исключением", - сказал Поздняков.