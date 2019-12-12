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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Купцова не исключает возможности выдвижения на пост президента ВФЛА

Вице-президент ВФЛА рассказала, что получает поддержку со стороны спортсменов

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом она сообщила ТАСС.

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"Не исключаю такой возможности, но нахождение в этом президиуме, наверное, нецелесообразным посчитаю, - сказала Купцова, занимающая в настоящий момент пост вице-президента ВФЛА. - Многое будет зависеть от сегодняшней конференции, есть предпосылки к тому, что она пройдет не так просто, многие мне звонят, поддерживают, желают, чтобы я не уходила окончательно из этой сферы, потому что следят еще со времен выступления в спорте. У меня есть принципиальная позиция, которой сейчас практически ни у кого больше нет, я не собираюсь менять убеждения и политику поведения, многим здесь в этом плане тяжело со мной общаться, но мы либо занимаемся спортом, либо еще чем-то, я за спорт, и понятно, что люди, которые занимаются спортом, на моей стороне. Радует, что они есть, и есть тренеры, которые верят в радужное будущее легкой атлетики, на голом энтузиазме сдерживают молодых спортсменов и сами еще самоотверженно остаются на этой работе, этих людей жалко, им нужно помогать".

"Пришло время действий, но пока каких-то изменений со сменой руководства нашего президиума я особо не замечаю, по многим вопросам уже можно было начать защищаться, - добавила собеседница агентства. - По большому счету в этих двух месяцах до следующей конференции особо нет смысла, просто есть регламент, который подразумевает некоторые сроки, это вгоняет нас в рамки, но чем раньше будет определенность с руководителем федерации, тем больше, наверное, у нас будет шансов. И основная проблема, с которой я сталкивалась на протяжении этих четырех лет, - неопределенность целей и задач. Сейчас я включена в повестку дня с выступлением как единственный оставшийся вице-президент, буду пользоваться случаем, доносить как-то до общественности свое мнение о происходящем".

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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