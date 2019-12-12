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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: Россия выполнит обязательства по возведению арены в Петербурге к ЧМ по хоккею

Решение WADA не повлияет на строительство стадиона

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия выполнит все обязательства по строительству новой арены в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по хоккею 2023 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам в четверг на Международном хоккейном форуме в Москве заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Будет построена арена в Петербурге к чемпионату мира 2023 года. Не волнуйтесь, мы выполним свои обязательства", - сказал Колобков.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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