Колобков: Россия выполнит обязательства по возведению арены в Петербурге к ЧМ по хоккею

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия выполнит все обязательства по строительству новой арены в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по хоккею 2023 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам в четверг на Международном хоккейном форуме в Москве заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Будет построена арена в Петербурге к чемпионату мира 2023 года. Не волнуйтесь, мы выполним свои обязательства", - сказал Колобков.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).