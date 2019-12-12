Тренер Бабикова заявил, что биатлонист не собирается завершать карьеру

МЮНХЕН, 12 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков не собирается завершать карьеру, он продолжает тренироваться и не исключает участия в "Ижевской винтовке". Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

В среду главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью "Чемпионату" заявил, что 28-летний Бабиков не согласился с ролью резервиста в национальной команде на оставшиеся до конца года два этапа Кубка мира и выглядит так, словно "хочет закончить с выступлениями". При этом специалист подчеркнул, что Бабиков категорически отказывается выступать в "Ижевской винтовке", которая является этапом отбора в команду на следующие этапы Кубка мира.

"По поводу участия в "Ижевской винтовке" мы пока думаем, но он тренируется и не собирается заканчивать, - сказал Никитин. - Что касается отказа быть в резерве, то это неправда. Они сказали, что если кто-то заболеет, то поставим [в состав], но там уже находится семь человек, а бегут шесть. Раньше надо было думать, а не оправдываться сейчас".

Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной квоте, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, он набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на второй этап Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене (Австрия). Ему также не дали выступить во втором по значимости международному старте - Кубке IBU, действующим победителем которого он является. Тренеры сборной объяснили это решение его результатами в отборе и слишком медленным ходом прохождения дистанции.

"Они говорят о том, что Антон плохо бежит. А с кем он тренировался? Со сборной, старшим тренером которой является Сергей Белозеров, он зарплату в Центре спортивной подготовки получает за свою работу. Так с него и надо спросить, почему Антон проиграл пять минут, а не искать виноватых", - считает Никитин .

Личный тренер биатлониста считает, что Бабикова не хотят видеть в команде, потому что он не боится высказывать свое мнение по спорным вопросам. "А кому-то это не нравится, и это касается не только тренировочного процесса. Можно вспомнить скандал со спонсорами перед стартом сезона, когда они не подписывали договоры, и Антон в этом участвовал, не молчал, это нашему руководству не нравится. Да, Малышко тоже тогда был недовольным, но у него Хованцев - личный тренер, а у Поршнева - Белозеров, вот и ответ на все вопросы", - сказал Никитин.