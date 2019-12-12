{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава СБР Драчев заявил, что решение WADA является ожидаемым, но необъективным

Руководитель федерации отметил, что в российском биатлоне в последние годы отсутствуют проблемы с допингом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкций в отношении российского спорта является ожидаемым, но необъективным. Об этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Это негативое решение, к которому мы в принципе готовились, - сказал Драчев. - Это решение, на наш взгляд, необъективное. Россия много делала и делает в борьбе с допингом, который является всемирной проблемой. Мы [СБР] сдали в этом году 250 проб, и все они отрицательные, это огромная работа, которую мы выполняли".

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Купцова не исключает возможности выдвижения на пост президента ВФЛА
Вице-президент ВФЛА рассказала, что получает поддержку со стороны спортсменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС