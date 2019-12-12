Глава СБР Драчев заявил, что решение WADA является ожидаемым, но необъективным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкций в отношении российского спорта является ожидаемым, но необъективным. Об этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Это негативое решение, к которому мы в принципе готовились, - сказал Драчев. - Это решение, на наш взгляд, необъективное. Россия много делала и делает в борьбе с допингом, который является всемирной проблемой. Мы [СБР] сдали в этом году 250 проб, и все они отрицательные, это огромная работа, которую мы выполняли".