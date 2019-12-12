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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев: СБР не получал реакцию от Международного союза биатлонистов на решение WADA

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не присылал в организацию реакцию на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить санкции в отношении российского спорта. Об этом Драчев сообщил ТАСС.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Мы не получали реакцию от IBU по решению WADA, - сказал Драчев. - Но были телефонные переговоры, мы в контакте. Они пока еще не получили уведомления от WADA".

Также Драчев прокомментировал решение WADA запретить российским спортсменам выступать под российским флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх: "Что будет впереди, сказать трудно, но мы всегда за то, чтобы ездить на игры с флагом, гимном и в полном составе, но не всегда от нас это зависит. Заявление боксеров? У "зимников" время еще есть, но от летней Олимпиады многое зависит - она крупней по масштабу".

В понедельник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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