Голодец: порядка 400 хоккейных катков планируется построить в России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Около 400 хоккейных катков планируется построить в России, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец на Международном хоккейном форуме в Москве.

"Мы делаем все, чтобы развивать эту замечательную игру в разных городах нашей страны, и поэтому в рамках проекта "Спорт - норма жизни" реализуется специальная программа строительства катков. Сейчас мы строим 50 [катков] по стране и в дальнейшем добавка составит еще 400. Это замечательное дополнение к той материально-технической базе, которую мы сегодня имеем", - сказала она.

"Напомню, что общее число катков [в России] составляет более 600, и мы делаем все, чтобы этот вид спорта был доступен нашим гражданам", - добавила вице-премьер.

По ее словам, за последний год в хоккейные секции пришло 30 тыс. человек. "Мы делаем все, чтобы этот вид спорта развивался. Сегодня будет очень серьезный разговор на тему методик в хоккее, и здесь вы видите методику, разработанную нашей федерацией, "Красная машина", которая помогает обучать детей с самого раннего возраста", - подчеркнула она.

Четвертый Международный хоккейный форум проходит с 12 по 13 декабря в Москве. Форум проходит при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР).