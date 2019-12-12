Драчев не видит оснований для включения биатлониста Бабикова в состав на Кубок IBU

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не видит оснований для включения Антона Бабикова в состав сборной России на Кубок IBU. Об этом Драчев сообщил ТАСС.

"Бабиков самостоятельно принял решение и уехал домой, и дело не в очках - он прошел рейтинг. Он был взят на сбор на второй этап Кубка мира, ему было предложено заниматься с командой, он попросил, чтобы его отправили на Кубок IBU. Но на каких основаниях? Он по отбору не попал, по личной квоте он ездил на первый этап Кубка мира, ему был предложен один вариант, второй, он сказал: "Мне это не надо" - и поехал домой", - сказал Драчев.