Драчев не видит оснований для включения биатлониста Бабикова в состав на Кубок IBU

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не видит оснований для включения Антона Бабикова в состав сборной России на Кубок IBU. Об этом Драчев сообщил ТАСС.
"Бабиков самостоятельно принял решение и уехал домой, и дело не в очках - он прошел рейтинг. Он был взят на сбор на второй этап Кубка мира, ему было предложено заниматься с командой, он попросил, чтобы его отправили на Кубок IBU. Но на каких основаниях? Он по отбору не попал, по личной квоте он ездил на первый этап Кубка мира, ему был предложен один вариант, второй, он сказал: "Мне это не надо" - и поехал домой", - сказал Драчев.
В среду главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью "Чемпионату" заявил, что 28-летний Бабиков не согласился с ролью резервиста в национальной команде на оставшиеся до конца года два этапа Кубка мира. При этом специалист подчеркнул, что Бабиков категорически отказывается выступать в "Ижевской винтовке", которая является этапом отбора в команду на следующие этапы Кубка мира.
Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной квоте, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, он набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на второй этап Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене (Австрия). Ему также не дали выступить во втором по значимости международному старте - Кубке IBU, действующим победителем которого он является. Тренеры сборной объяснили это решение его результатами в отборе и низкой скоростью.