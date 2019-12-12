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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава СБР уверен, что санкции WADA не лишат Логинова права участия в Олимпиаде и ЧМ

Лучший российский биатлонист ранее отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не лишат биатлониста Александра Логинова возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за употребление эритропоэтина, его результаты с ноября 2013 года были аннулированы. В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.

"Это тема для обсуждения с Международным союзом биатлонистов (IBU). Люди понесли наказание и они должны выступать, почему они второй раз должны нести точно такое же наказание? Это нарушение прав человека, если и будет такое решение, то оно окажется негативным. Мы будем бороться за Александра, за нашего лидера, и мы уверены, что он будет выступать", - сказал Драчев.

27-летний Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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